RENAUD, Florida née Lesage



Au Centre hospitalier Pierre-LeGardeur, le 16 août 2019, à l'âge de 96 ans, est décédée Mme Florida Lesage, épouse de feu M. Gélas Renaud.Elle laisse dans le deuil ses enfants: Lucie, Michel (Elaine Patry), Lionel (Sylvie Marcoux), Claudine (Robert Lebeau), ses neuf petits-enfants, Lucie-Maude (Jean-Pascal), Pierre-Luc (Séanne), Marc-Antoine (Sarah), Marie-Ève (Joanie), Philippe (Bianca), Josianne (Michael), Mélissa (Nicko), Jérémie, Simon, ses arrière-petits-enfants, Loghan, Amelia et Émy, sa soeur Lorraine (feu Guy Desrochers), sa belle-soeur Aline Beaudry (feu Paul-Émile Renaud), plusieurs neveux et nièces parents et amis.La famille recevra vos marques de sympathie vendredi le 23 août de 14h à 17h et de 19h à 22h. Les funérailles auront lieu samedi le 24 août 2019 à 14h en l'église de St-Roch-de-l'Achigan et de là au cimetière du même lieux. Samedi, ouverture du salon à 12h.Un don à la Société Alzheimer serait apprécié.