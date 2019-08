VERVILLE, Rita



Au Centre d'hébergement de Vaudreuil, le 16 août 2019, à l'âge de 89 ans, est décédée Mme Rita Verville, fille de feu M. Aimé Verville et de feu Mme Bertha Laplante.Elle laisse dans le deuil sa soeur Thérèse, son frère Jacques, ses neveux et nièces ainsi que de nombreux parents et amis.La famille recevra les condoléances le dimanche 25 août 2019 de 13h à 16h :www.maisonfuneraireroussin.comUne cérémonie aura lieu le dimanche 25 août à 16h, à la maison funéraire.Au lieu de fleurs, des dons la Société Alzheimer du Suroît seraient appréciés.Un gros merci au personnel du Centre d'hébergement de Vaudreuil pour les bons soins apportés à Rita.