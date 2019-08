O'CONNOR, Danny



À Montréal, le 7 août 2019, à l'âge de 78 ans, est décédé Danny O'Connor.Il laisse dans le deuil son épouse Pierrette Thibault, ses enfants Steven (Linda) et Linda Ann (Christian), ses petits-enfants Mariepier (Felix), William et Mathys, ses arrière-petits-fils Noa et Milo, ses soeurs Gerry (Wilfred) et Maureen (feu Floyd), son beau-frère Pierre (Fleurette), plusieurs neveux et nièces, parents et amis.La famille vous accueillera au complexe funérairele dimanche 25 août 2019 de 13h à 17h. Les funérailles seront célébrées ce même jour à 16h30 au salon du complexe.