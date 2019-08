MIKALINAS, Lise (née Plante)



Le 19 août 2019, à l'âge de 61 ans, est décédée Mme Lise Mikalinas, épouse de M. Daniel Mikalinas, fille de feu Monique Charlebois et de feu Albert Plante.Outre son époux, elle laisse dans le deuil ses soeurs Raymonde (Roger), Nicole (Gilles), Diane (Gilles) et son frère Daniel (Odette), sa belle-soeur Carole (Pierre), ses neveux et nièces Mario, Lyne, Joël, Sylvain, Chantal, Daniel, Martin, Julie, Mélanie et Jean-François ainsi que leurs enfants, et plusieurs autres parents et amis.La famille recevra vos condoléances au :SAINTE-JULIE, QC, J3E 1W7Tel : (450) 467-4780 / www.salondemers.comLe dimanche 25 août 2019 dès 10h. Une liturgie suivra à 16h30 au salon.Vos marques de sympathie peuvent se traduire par un don à la Maison de soins palliatifs Source Bleue de Boucherville.