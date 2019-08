REID, Luc



À Châteauguay, le 19 août 2019, à l'âge de 52 ans, est décédé Luc Reid, époux de Josée Vallée.Prédécédé par son fils Alec et outre son épouse, il laisse dans le deuil ses filles Molly et Léa, sa mère Huguette, ses frères Pierre (Manuelle) et Alain (Rolande), sa sœur Ginette (Richard), son beau-père Germain, sa belle-soeur Nadia, ses neveux et nièces, ainsi que plusieurs parents et amis.La famille vous accueillera, au complexe funéraire :96, BOUL. ST-JEAN-BAPTISTECHÂTEAUGUAY, 450 699-9919WWW.ALEXANDRENICOLE.COMle samedi 24 août de 18h à 22h et le dimanche 25 août de 9h30 à 13h. Une cérémonie commémorative aura lieu le dimanche 25 août à 13h en chapelle.En guise de témoignage, un don peut être fait à la Société canadienne du cancer.