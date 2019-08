RICARD, Marcel



De Repentigny, à l'hôpital Pierre-Le Gardeur est décédé, le 15 août 2019 Monsieur Marcel Ricard. Il venait d'avoir 90 ans. Pendant 64 ans, il a été l'époux aimant de Jeannine Thouin décédée le 11 mai 2015.Il laisse dans le deuil ses enfants Renée (Waguih Geadah), Jean-Marc (Francine Longpré), Louise (Bertin Riverin), Ghyslaine (Serge St-Jean), ses petits-enfants Marie-Christine et Alexis, ses belles-soeurs Lorraine, Dolores et Armande ainsi que plusieurs neveux et nièces, cousines et amis.La famille vous accueillera au complexe :le vendredi 23 août de 14h à 17h et de 19h à 21h et le samedi 24 août dès 10h. Les funérailles auront lieu à 11h à l'Église de la Purification au 445 Notre-Dame à Repentigny.Des dons peuvent être versés à la Fondation de l'hôpital Pierre-Le Gardeur.Les enfants remercient particulièrement les infirmières du CLSC.