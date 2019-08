DESJARDINS, Lise

(née Lamarche)



À Boisbriand, le 16 août 2019, à l'âge de 80 ans, est décédée Madame Lise Lamarche, épouse de feu Bernard Desjardins.Elle laisse dans le deuil ses enfants Chantal (Sylvain Terrault) et Stéphane (Lucie Ville), tous ses petits-enfants, ainsi que parents et amis.La famille recevra les condoléances au complexe :le samedi 24 août de 10h à 12h et de 13h à 15h. Une cérémonie commémorative aura lieu à 15h au salon.