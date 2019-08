AUBERTIN née HLADY, Stella



Stella Hlady, épouse de feu Marcel Aubertin est décédée le vendredi 16 août 2019 à l'âge de 92 ans.Elle laisse dans le deuil ses trois enfants, Louise (Pierre), Paul (Nathalie) et Marc (Nathalie). Elle laissera également de doux souvenirs à ses six petits-enfants, Julie, Alexandre, Annie, Véronique, Simon et Audrey, ainsi qu'à ses belles-petites-filles Joannie, Judith et Audrey et à ses arrière-petits-enfants.Ce sont trois générations qui vous accueilleront le vendredi 23 août à partir de 15h à la maison Urgel Bourgie située au 8145 Chemin Chambly à St-Hubert.Vous pourrez y démontrer votre sympathie en faisant un don au CHSLD de Champlain qui a accueilli Stella dans ses derniers moments.