Beauharnois n’a plus un sou

Des employés municipaux payés à même la marge de crédit, un trou de plusieurs millions de dollars dans les coffres, un budget qui explose ; rien ne va plus à Beauharnois. Son maire appelle Québec à l’aide.

Au cours des derniers mois, notre Bureau d’enquête a récolté plusieurs informations troublantes sur la gestion de cette ville de la Montérégie d’un peu plus de 12 000 habitants.

Le maire de Beauharnois, Bruno Tremblay, ne s’en cache pas. Selon celui qui est arrivé en poste en novembre 2017, la ville est au bord du gouffre. Les états financiers de l’année 2018, rendus publics hier, indiquent que la ville doit gérer un déficit de plus de 1,5 M$ ainsi qu’un redressement à faire de l’ordre de 7,9 M$. Un montant énorme pour cette ville qui dispose d’un budget annuel d’environ 25 M$.

Face à cette situation, et avec des remboursements de prêts à venir au cours des prochaines années, il y a « urgence d’agir », selon le maire Tremblay, qui presse Québec d’intervenir et de mettre le nez dans les finances de Beauharnois.

« C’est un appel à l’aide [...] Actuellement, je suis obligé de rouler la ville au quotidien sur une marge de crédit. Pour faire les paies, je suis sur la marge de crédit [...] On n’a plus de liquidités. J’ai un versement de taxe qui va rentrer au mois de septembre et nous donner de l’oxygène. Mais c’est quasiment le supplice de la goutte », a indiqué ce dernier en entrevue avec notre Bureau d’enquête.