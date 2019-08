ARELLE, Jacqueline

(née Beauchesne)



À St-Jean-sur-Richelieu, le 16 août 2019, à l'âge de 80 ans est décédée Mme Jacqueline Beauchesne, épouse de M. Gérard Arelle.Outre son époux, elle laisse dans le deuil sa fille Mélanie (Stéphane), ses petits-enfants Olivier, Maylia et Ariane, son frère Jean-Paul (Aline), ses beaux-frères et belles-soeurs, ses neveux et nièces, ses cousins et cousines, ainsi que de nombreux parents et amis.La famille vous accueillera à:6500, BOUL. COUSINEAUST-HUBERT, QC, J3Y 8Z4le dimanche 25 août 2019 à partir de 12h, suivi d'une cérémonie en la chapelle du complexe funéraire à 15h.Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à l'Association pulmonaire du Québec.