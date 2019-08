Comment composer avec une personnalité difficile?

Je travaille dans le secteur de l’enseignement depuis cinq ans. Pendant les quatre premières années, j’ai eu des camarades avec qui je m’entendais bien et l’atmosphère de travail a toujours été positive malgré les difficultés inhérentes à notre milieu. L’an dernier, on m’a changé d’école et l’année fut plutôt pénible, en particulier à cause d’une enseignante qui a fait suer tout le monde. On a terminé l’année avec une seule envie, celle de l’étouffer.

Au moment de reprendre le boulot, je sens une angoisse sourde à l’idée de retravailler avec cette personne, car je sais qu’elle sera encore des nôtres et j’appréhende ce qui va se passer. Pendant les vacances, j’ai lu sur le sujet des « personnalités difficiles » pour apprendre que veut veut pas, elles pompent l’énergie de tout le monde. Elles sont peu nombreuses dans les milieux de travail, mais font des ravages terribles chez tous leurs congénères. Nous, on en a une seule et c’est comme si on en avait dix tellement les ondes négatives qui émanent de sa personne sont importantes.

Pour vous donner une idée de comment ça se passait l’an dernier, disons que cette personne, après un début d’année à se comporter plutôt normalement, s’est mise à osciller entre une bonne et une mauvaise journée. Ou bien elle était de bonne humeur ou bien elle était de mauvaise humeur. On ne savait jamais à quoi s’en tenir. Et plus souvent qu’autrement dans ses mauvais jours, elle faisait comme si on n’existait pas. Et pas moyen de lui parler pour lui faire entendre raison sans qu’on se fasse remettre à notre place.

Comment on fait avec ce genre de personne ? Doit-on la signaler aux autorités ou continuer à faire comme si de rien n’était en attendant « sa bonne journée » comme on a fait l’an dernier ?

Inquiète

Vous ne pouvez pas laisser passer cela sans réagir au risque de ruiner l’esprit de votre groupe de travail. Il est impératif de signaler la chose à votre supérieur(e) immédiat(e). Car vous aurez beau vouloir accepter cette personne telle qu’elle est, son attitude va continuer à pourrir l’ambiance. D’autant plus que cette année vous appréhendez déjà le drame à venir. Comme vous ne le dites pas, s’il s’agit d’un(e) supérieur(e) et non d’un(e) collègue de même niveau que vous, un recours aux ressources humaines de votre milieu serait des plus approprié. Il en va de la santé mentale de tout le monde.