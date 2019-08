PILON, Louise



À l'Hôpital de Verdun, le 30 juin 2019 est décédée Mme Louise Pilon, à l'âge de 72 ans.Elle laisse dans le deuil ses frères Marcel (Monique), Pierre (Linda), Michel (Carole) et sa soeur Monique (André), ses neveux, ses nièces ainsi que ses parents et amis.La famille Pilon accueillera les parents et amis le jeudi 29 août 2019 à 11h15 au pavillon administratif du Cimetière Notre-Dame-des-Neiges, 4601, chemin de la Côte-des-Neiges, Montréal, Qc, H3V 1E7, puis recevra leurs condoléances lors de la Célébration de la Vie de Louise au site de mise en terre de l'urne funéraire à 11h30.La famille remercie les équipes soignantes de l'Hôpital de Verdun pour leurs soins prodigués à Louise lors de ses hospitalisations.Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Fondation de l'Hôpital de Verdun.Elle a été confiée à :