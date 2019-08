Disparition d'une femme de 26 ans à Saint-Hyacinthe

SAINT-HYACINTHE | Une femme de 26 ans était portée disparue, mardi soir, du côté de Saint-Hyacinthe.

Isabelle Prévost a été vue pour la dernière fois mardi sur la rue Cherrier. Ses proches ont indiqué à la Sûreté du Québec avoir des raisons pour craindre pour sa santé et sa sécurité.

La disparue a la peau blanche, mesure 1,62 m (5' 4'') et pèse 77 kg (170 lb). Elle a les cheveux et les yeux bruns et arbore un tatouage en forme d'une plume sur le poignet droit. Elle portait un bermuda de couleur saumon au moment de sa disparition.

Quiconque l'aperçoit peut aviser les autorités en composant le 1 800 659-4264