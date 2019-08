CHAGNON, Jeanne d'Arc



Au CISSS des Laurentides, hôpital de Rivière-Rouge, est décédée le 16 août 2019 à l'âge de 86 ans, Madame Jeanne d'Arc Chagnon fille de feu Lucien Chagnon et de feu Rose Alma Sauvé, épouse de feu Lucien Desjardins.Elle laisse dans le deuil ses enfants Gisèle (Jacques) et Pierre Yves (Alain), ses petits-enfants Jonathan et Mathieu, ses arrière-petits-enfants: Mathilde, Émile, Xavier, Léonie, Noam et Abel. Madame Chagnon laisse également ses frères et soeurs: Irène, Madeleine, Denis, Claude, Ginette et Bernard, sa belle-famille ainsi que d'autres parents et amis. Elle fut prédécédée par des frères et soeurs.Madame Chagnon sera exposée à la:473 RUE L'ANNONCIATION SUDRIVIÈRE-ROUGE, J0T 1T0www.coopfbrunet.comle jeudi 22 août 2019 de 9h30 à 14 h. Les funérailles auront lieu à l'église l'Annonciation à Rivière-Rouge le jeudi 22 août à 14h, suivi de l'inhumation au cimetière paroissial pour son dernier repos.En mémoire de madame Jeanne D'Arc Chagnon et en guise de sympathie, la famille vous propose de faire un don à la Fondation de l'Hôpital de Rivière-Rouge:https://www.canadahelps.org/fr/organismesdebienfaisance/fondation-du-centre-hospitalier-des-laurentides-et-centre-d/#donate-now-paneLa Coopérative funéraire Brunet à qui la direction des funérailles a été confiée, offre à la famille éprouvée ses plus sincères condoléances.