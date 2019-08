CORMIER, Maître Jean-Claude



Au C.H. de Lajemmerais de Varennes, le 19 août 2019 est décédé à l'âge de 76 ans, Maître Jean-Claude Cormier époux de Mme Hélène Veillette demeurant à Longueuil et autrefois de Contrecoeur.Maître Jean-Claude Cormier laisse dans le deuil, outre son épouse, son fils, Maître Patrick, sa petite-fille Justine, parents et de nombreux amis.La famille recevra les condoléances au salon:4967 RUE LEGENDRECONTRECOEURle jeudi 22 août de 19 heures à 21 heures et le jour des funérailles à compter de 10 heures. Les funérailles seront célébrées le vendredi, 23 août à 14 heures en l'Eglise Ste-Trinité de Contrecoeur suivra l'inhumation au cimetière paroissial.S. Jacques & fils Inc.ContrecoeurTél:450-587-2233La famille remercie le personnel du C.H. La Jemmerais pour les bons soins prodigués.