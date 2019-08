DANSEREAU-MALO, Olivine



Au CHSLD des Pommetiers de Beloeil, le 14 août 2019, est décédée à l'âge de 93 ans, Mme Olivine Dansereau, épouse de feu Henri Malo, native de Verchères.Elle laisse dans le deuil ses neveux et nièces ainsi que d'autres parents et amis.La famille recevra les condoléances à la :4 RUE ST-ANDRÉ, VERCHÈRESle samedi 24 août à compter de 10h. Une liturgie de la Parole sera célébrée à midi, suivie de l'inhumation au cimetière de Verchères.S. JACQUES & FILS INC. VERCHÈRESTél. 450-583-3511