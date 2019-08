THÉRIEN, Monique



À Montréal, le lundi 19 août 2019 est décédée, à l'âge de 74 ans, Monique Thérien.Elle laisse dans le deuil son neveu Alain (Josée) et leurs enfants Guillaume et Benjamin, et tous les membres de la famille Asselin.Selon ses volontés, il n'y aura pas de funérailles.