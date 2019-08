GLOUTNEY, Gisèle



À Montréal, le vendredi 16 août 2019 est décédée, à l'âge de 88 ans, Gisèle Gloutney.Elle laisse dans le deuil sa fille Marjolaine, ses deux petites-filles Christine et Marjorie (Vincent Guerpin), ses arrière-petites-filles Mia et Lily, ses soeurs Aline et Carroll (Richard Godin), son frère Richard (France Parenteau), ses belles-soeurs Denise Bissonnette et Monique Foucreau, ainsi que ses neveux et nièces, parents et amis.La famille vous accueillera au complexe funéraire :le dimanche 25 août 2019 de 14h30 à 18h. Les funérailles seront célébrées ce même jour à 18h en la chapelle du complexe.