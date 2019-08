Rémi Garde est congédié

L’Impact de Montréal a limogé son entraîneur-chef Rémi Garde pour le remplacer par Wilmer Cabrera, mercredi.

L’adjoint Joël Bats et le préparateur physique Robert Duverne ont aussi écopé. Pour leur part, l’entraîneur Wilfried Nancy et le responsable des gardiens Rémy Vercoutre demeureront au sein du personnel d’instructeurs de Cabrera. Patrice Bernier, qui était analyste à la chaîne TVA Sports, se joindra aussi au personnel technique de la première équipe à titre d’assistant.

«Puisque j’ai un très grand respect pour Rémi comme personne et professionnel, cette décision a été très difficile et longuement réfléchie, mais nos insuccès des derniers mois et la façon dont le club se comporte sur le terrain nous ont mené vers ce changement, a déclaré le président et chef de la direction de l’Impact, Kevin Gilmore. On espère qu’une confiance nouvelle pourra être insufflée aux joueurs en vue du dernier droit de la saison afin d’accéder aux séries éliminatoires et de bien performer en finale du Championnat canadien.»

La formation montréalaise n’a pas savouré la victoire à ses trois plus récentes sorties en Major League Soccer (MLS). Elle occupe le septième rang de l’Association de l’Est avec une fiche de 10-13-4 bonne pour 34 points. Avec Garde comme entraîneur-chef, l’équipe a conservé un dossier de 24-29-8.

Au chômage une semaine

De son côté, Cabrera, 51 ans, était jusqu’à tout récemment l’entraîneur-chef du Dynamo de Houston, et ce, depuis le début de la saison 2017. Il a mené le club du Texas en finale de l’Association de l’Ouest la même année et à la Coupe des États-Unis Lamar Hunt en 2018.

Congédié la semaine passée par Houston, le Colombien a aussi dirigé le Chivas USA en 2014. Durant sa carrière de joueur, il a passé la majeure partie de sa carrière dans son pays natal, évoluant pour différents clubs de 1985 à 2001. Il a aussi porté les couleurs du club argentin Independiente en 1997-1998, de même que celles du club costaricain CS Herediano, de 2001 à 2004. En sélection nationale, il a disputé 48 matchs, participant à la Coupe du monde de la FIFA en 1990 et 1998.

L’Impact visitera le Toronto FC, samedi.