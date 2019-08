Je sors, je reste

Coup de cœur :

Web

Mike Ward Sous écoute #231

Photo courtoisie

Trônant au sommet des balados d’humour au Québec, Mike Ward sous écoute revient cette saison avec un nouveau décor et un nouveau studio. À travers cet épisode, l’humoriste discute avec plusieurs des membres de son équipe de production des défis reliés à ce nouveau format audio et vidéo, de sa démarche et de ses nombreux projets pour l’avenir. Un tour d’horizon très accessible et tout en proximité d’un projet qui a grandement contribué à l’essor du balado au Québec.

Disponible depuis le 15 août

Je sors :

Cinéma

L’heure de la sortie

Photo courtoisie

Réalisé par Sébastien Marnier, le film L’heure de la sortie dresse le portrait de Pierre Hoffman qui, venant tout juste d’intégrer le collège Saint-Joseph, réalise que la classe de 3e semble être d’une hostilité mystérieuse. Un thriller français, d’une durée de 104 minutes, à travers lequel Sébastien Marnier tentera de percer leurs secrets.

Ce soir à 19h20 au Cinéma Beaubien, 2396 rue Beaubien

Festival

RU

Photo courtoisie

Dans un objectif de réappropriation urbaine, le festival RU s’installera à partir d’aujourd’hui sur l’avenue du Mont-Royal, et ce jusqu’au 25 août. Plusieurs activités seront organisées pour l’occasion, notamment des fresques collectives, des soirées DJ, ainsi que le parcours en arts visuels Métaflore.

À partir de 12h00, sur l’avenue du Mont-Royal Est

Spectacle

Mutek

Photo courtoisie

Organisé dans le cadre du festival Mutek qui prend place du 20 au 25 août, le premier spectacle Play 1 sera présenté ce soir au Cœur des sciences de l’UQAM. Les mondes de la musique électronique et de la création audiovisuelle s’animeront alors que les artistes Jan Jelinek, Gudrun Gut, Adam Basanta et le duo Jonathan Scherk & Daniel Majer seront de la soirée.

Ce soir à 21h à l’Agora Hydro-Québec du Cœur des sciences de l’UQAM, 141 avenue du Président-Kennedy

Événement

Aire de jeux

Photo courtoisie

Lançant cette année sa première édition, l’événement Aire de jeux propose une riche programmation pour les jeunes comme les moins jeunes en cette dernière semaine avant la rentrée scolaire. Se déroulant du 22 au 25 août, plusieurs activités sont à l’horaire, notamment des expositions, un grand marché offrant des créations locales, et des fêtes sur la terrasse du Livart lors des soirées du jeudi et du vendredi.

Aujourd’hui à partir de 15h au Livart, 3980 rue Saint-Denis

Cinéma

Avec un sourire, la révolution !

Photo courtoisie

Dans le cadre du Festival Cinéma sous les étoiles, et en partenariat avec les Rencontres internationales du documentaire de Montréal (RIDM), le film Avec un sourire, la révolution ! sera présenté ce soir, au parc Molson. Le film revient sur la période qui a précédé et qui a suivi le référendum catalan de 2017.

Ce soir à 20h30 au parc Molson

Je reste :

Livre

La vie au-dehors

Photo courtoisie

Premier recueil de nouvelles de l’auteure Geneviève Boudreau, La vie au-dehors cherche à réfléchir sur les relations humaines, souvent riches de non-dits et de silences, sur la ruralité et sur les rapports entre humains et animaux.

Disponible depuis le 20 août

Télé

Orgueil et préjugés

Photo courtoisie

Produite par la BBC en 1995, la série Orgueil et préjugés (v.f de Pride and Prejudice) revient dans l’Angleterre des années 1810 et suit le parcours de Mrs Bennet qui cherche par tous les moyens à trouver un mari fortuné pour une de ses cinq filles. Une série de six épisodes de 60 minutes chacun.

Ce soir à 21h sur ICI Artv

Spectacle

Bon Iver

Photo courtoisie

En spectacle lors du festival Melt en Allemagne en juillet dernier, le groupe Bon Iver réussit encore une fois à éblouir par son mélange de rock progressif et de folk aérien. Un concert mis en ligne par la chaîne Arte Concert.

En ligne sur la chaîne youtube Arte Concert depuis le 9 août