La Classique KR amasse plus de 15 000$ pour Leucan

Depuis le début de la 4e Classique KR, les capitaines des deux équipes sont Anthony Duclair, des Sénateurs d’Ottawa, et Kevin Raphael. La 4e édition s’est déroulée au Complexe sportif Guimond de Laval alors que les profits ont été versés à Leucan. La Classique a réuni 20 joueurs et joueuses de hockey et 20 personnalités du milieu artistique québécois.

Photos André Rainville, Courtoisie