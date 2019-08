La RBC hausse ses profits de 5 % au troisième trimestre

La Banque Royale du Canada a rapporté mercredi un bénéfice net d’environ 3,3 milliards $ pour le troisième trimestre de son exercice financier.

Il s'agit d'une hausse de 5 % du bénéfice net de la RBC , comparativement à la même période, l’an dernier. Par action diluée, le bénéfice s’est établi à 2,22 $, en hausse de 6 %.

Rien que dans le secteur bancaire aux particuliers et aux entreprises, la banque rapporte un bénéfice net de 1,664 milliards $, en hausse de 10 %, par rapport à l'exercice précédent.

«Grâce à notre stratégie ciblée et à nos activités diversifiées, nous continuons de dégager un excellent rendement pour nos actionnaires, alors que nous tirons parti de notre envergure et de nos investissements dans les technologies pour créer de nouvelles sources de valeur pour nos clients», a dit dans un communique Dave McKay, président et chef de la direction de RBC.

Par ailleurs, la banque a annoncé mercredi une majoration de 0,03 $ de son dividende trimestriel, ce qui le porte ainsi à 1,05 $ par action.