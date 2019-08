Les «censeurs»...

Vous avez vu la dernière stupidité d’une certaine gauche allergique à la liberté d’expression?

Pétition pour la démission de Richard Martineau

Ce n’est pas tout que l’on s’attaque aux conférences de mon collègue Mathieu Bock-Côté, voilà maintenant que quelques illuminés ont pensé que c’était une bonne idée de lancer une pétition pour fermer la gueule à Richard Martineau.

Du moins, le réduire au silence. On réclame son congédiement. Martineau écrit des choses avec lesquelles nous ne sommes pas d’accord? Basta! Censure!

Bock-Côté est invité à s’exprimer à l’UQAM? Quoi? Basta! Censure! Les mêmes, j’imagine, qui s’attaquent depuis un certain temps, par l’injure et l’insulte , à la liberté d’expression du philosophe Normand Baillargeon, un humaniste s’il en est un, une voix qui contribue de façon avantageuse au débat public.

C’est beau la nouvelle gauche n’est-ce pas? Ces gens-là qui, il y si peu de temps se réclamaient de Charlie Hebdo et de la liberté d’expression... Ils n’ont jamais été Charlie.

AFP

Et en passant, le caricaturiste et libre-penseur Charb, qui a trouvé la mort aux sales mains des extrémistes dans l’attentat contre Charlie Hebdo, et bien il aurait eu 51 ans aujourd’hui. Et certains de ses amis, pour le célébrer, ont jugé utile de rappeler à quel point la liberté d’expression était d’une importance capitale pour lui. Ils ont donc partagé cette vidéo où il en parlait. Extrait :

« On est dans un pays de libre expression [la France, le sien], et si quelqu’un dit une grosse connerie, et qu’il se fait tomber dessus, et bien qu’il assume. Tant pis et tant mieux pour le débat. Je ne connais beaucoup d’autres pays où l’on peut dire autant de choses. Il y a certains pays où le blasphème est interdit, même des pays européens où c’est limité. Je pense qu’on ne profite pas assez du bonheur qu’on a. »

Si on laisse faire cette toute petite part de la gauche, mais très active et gueularde, et castrante surtout, la liberté d’expression au Québec sera astreinte à ses limites à elle, aux seuls dogmes qui sont acceptables selon la vision du monde que ces gens-là ont.

Très peu pour moi.

Des énormités, il s’en écrit dans tous les camps. Vous souvient-il quand l'ex-président de la CSN Louis Roy, au micro de Midi Info à Radio-Canada, avait lancé ceci suite à l'élection de la CAQ et la volonté affichée par le nouveau gouvernement de respecter sa promesse en lien avec la laïcité : « Parce qu’il a besoin d’avoir une affirmation nationale des francophones, ce sont les francophones qui l’ont élu, et... euh, il a besoin de jeter, c’est peut-être un mauvaise expression, mais il a besoin de jeter un morceau aux chiens de la meute!»

Oui. Dégueulasse comme affirmation à la radio d'État. Mais bon. Pas de pétition. Qu'il assume ses inepties ce M. Roy, un point c'est tout.

Je ne suis pas souvent d’accord avec Dominic Maurais, mais je fais de la radio avec lui. On peut discuter, on peut débattre, on peut même confronter nos façons de voir le monde. Idem avec Richard Martineau, un collègue que j’apprécie particulièrement.

Il a fait des trucs qui m’ont agacé souverainement Richard, comme sont stunt à la télé avec le tchador sur la tête. Vraiment pas pour moi. Sur Safia Nolin, on s’est pogné Richard et moi. Et c’est très bien comme ça.

Je ferais de la radio avec Émilie Nicolas, avec Judith Lussier ou avec ces nombreuses autres voix avec lesquelles je suis viscéralement en désaccord sur plein de sujets. Et je les lis ces voix en passant, pour confronter mes propres idées, pour questionner mes propres opinions.

Voudrais-je voir des gens demander de leur « fermer la gueule » comme cette stupide pétition visant Martineau? Non. Je serais le premier à dénoncer l’initiative.

C’est lourd quand même des fois cette gauche castrante... « Baillargeon crisse de traitre! Baillargeon et Martineau, suprémacistes! Martineau raciste [et ajouter tous les maux du monde]... »

Ces censeurs-là sont une plaie. Voilà, c’est dit.

(Je vous laisse le soin de trouver cette pétition qui, au moment d'écrire ces lignes, avait été signée par 3756 personnes.)