Roy se dote d’une police d’assurance

« J’aime mieux me protéger et me donner une marge de manœuvre, a expliqué l’entraîneur-chef et directeur général Patrick Roy. Puis, l’autre aspect qui joue dans l’équation, c’est qu’on adorait Gagnon, un gars avec des mains capable de marquer des buts. Ça va amener une profondeur à notre offensive qui est la bienvenue.

« En défense, on adore ce qu’on a sous la main et on calcule que tous les joueurs au camp vont jouer dans la ligue. Et un gars comme [Charle] Truchon nous force la main à le faire jouer plus. On veut avoir un bon début de saison. On va y aller comme ça. On va prendre ensuite les décisions qui devront être prises. »