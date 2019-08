Opération réussie pour le garçon aux 100 crises d’épilepsie par jour

Un jeune garçon de deux ans aux prises avec des crises d’épilepsie très agressives a vu sa qualité de vie grandement améliorée après avoir subi une délicate intervention chirurgicale au cerveau enjuillet dernier.

Théo Gallant faisait entre 50 et 100 crises d’épilepsie quotidiennement en raison d’une maladie génétique, la sclérose tubéreuse de Bourneville, qu’on lui a diagnostiquée alors qu’il n’avait quequatre mois.

Il devait être constamment surveillé par ses proches en raison de ses nombreuses crises.

Le garçon avait déjà subi une première opération en mai 2018 où les médecins lui avaient enlevé une partie du cerveau.

L’intervention n’avait malheureusement pas porté ses fruits, mais la plus récente opération semble avoir amoindri ses symptômes et diminué ses crises.

Pour sa mère, Catherine Gratton, c’est un véritable miracle.

«Le plus grand risque c’était que son côté droit reste paralysé. Le médecin a essayé d’enlever le plus possible la partie «malade» du cerveau, tout en préservant sa motricité. Les crises ont beaucoupdiminué, on en a compté 5 par jour, donc c’est une grosse différence. C’est une nouvelle vie pour Théo», a-t-elle raconté en entrevue à TVA Nouvelles.

Le garçonnet devra se soumettre à plusieurs étapes au cours des prochaines semaines afin de progresser en faisant de la réadaptation, de l’ergothérapie, de la physiothérapie, entre autres.

Dans le traitement de Théo, l’huile de cannabis a également été évoquée, puisqu’elle a déjà soulagé des enfants souffrant d’épilepsie.