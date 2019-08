Solution pour contrer l’urticaire chronique

Pour aider un de vos lecteurs aux prises avec un problème de santé auquel j’ai fait face jadis, il m’est venu à l’idée de vous faire part d’une solution qui me fut bénéfique. Souffrant d’urticaire depuis de nombreuses années, aucun médecin ne parvenait à m’aider à solutionner mon problème. Les rougeurs et les démangeaisons diminuaient pendant un bout de temps puis reprenaient de plus belle.

Un jour que je faisais part de mon problème à une personne de mon entourage, celle-ci m’a conseillé de me vermifuger. Ce fut la meilleure suggestion que j’ai reçue de toute ma vie. Les médecins pensent toujours à l’alimentation devant un problème d’urticaire en nous proposant d’éliminer les tomates, la moutarde, les fraises, etc. Mais aucun ne pense à nous suggérer de nettoyer l’ensemble de notre organisme des parasites qui viennent perturber son fonctionnement. J’ai procédé à cette opération on ne peut plus naturelle, et tout mon organisme en a bénéficié. Mon urticaire a disparu, j’ai recouvré plus d’énergie et mon humeur s’est améliorée. Je le conseille donc à ce monsieur.

G.L.

Ayant bien peu de connaissances médicales, votre conseil m’a surprise dans un premier temps. Mais en lisant à son propos, j’ai constaté qu’il n’y a pas que les vers qui sont éliminés par les vermifuges, il y a aussi toute une panoplie d’autres parasites. Je recommande cependant une consultation médicale avant de procéder.