Sophie Nélisse contre les requins

« Je pense que la partie qui a été la plus difficile pour moi, c’est une scène où je devais enlever mon masque dans l’eau, raconte l’actrice de 19 ans. Je n’étais plus capable de rien voir et j’avais l’impression d’avoir moins d’air. J’ai paniqué. Je suis remontée à la surface et je me suis mise à pleurer. J’étais sur le point de demander à ce que ma doublure fasse la scène à ma place. Mais finalement, on a pratiqué avec mon plongeur, je me suis habituée et j’ai été capable de tourner la scène. Ça m’a rendue très fière. »