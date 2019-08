Terrain de cricket au parc Van Horne

Un terrain de cricket sera accessible à partir de samedi au parc Van Horne, dans le quartier de Côte-des-Neiges.

De nombreux adeptes de ce sport demandaient depuis longtemps un terrain, selon Sue Montgomery, la mairesse de l’arrondissement de Côte-des-Neiges–Notre-Dame-de-Grâce.

«Sport méconnu par de nombreuses personnes, le cricket devient de plus en plus populaire chez les sportifs. Les joueurs sont principalement originaires de l'Inde, mais plusieurs viennent aussi du Pakistan, du Sri Lanka, des Antilles et d'autres régions. Nous espérons d'ailleurs que jeunes et moins jeunes de toutes les origines s'approprieront le cricket au cours des prochaines années», a mentionné Raveendirarajah Nagarajah, du Vaanavil Cricket Club, basé à Montréal.

Le terrain sera libre pour le reste de l'été. Pour réserver le terrain pour l'année à venir, les équipes devront faire des démarches auprès de l'Association des sports de balle de Montréal, mandatée par la Ville pour gérer les divers terrains.

Les installations ont coûté près de 65 000 $ à l'arrondissement.