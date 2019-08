The Cher Show quitte Broadway

Le rideau est tombé pour une dernière fois sur The Cher Show, à New York, le week-end dernier. Du moins, pour le moment. Car, comme la diva le chantait dans les années 1960, The Beat Goes On. La comédie musicale quitte donc Broadway pour prendre la route à travers l’Amérique du Nord l’an prochain.

Non, l’aventure n’est pas terminée pour The Cher Show, même si la comédie musicale applaudie par plus de 365 000 fans au cours de la dernière année a fait ses adieux au Neil Simon Theatre dimanche dernier, au terme de sa 329e représentation.

Durant les prochains mois, le spectacle sera revu, et sa mise en scène adaptée afin de lui permettre de prendre la route pour une tournée débutant à Rochester, dans l’État de New York, à partir d’octobre 2020.

L’itinéraire précis, ainsi que les éventuels changements apportés à la distribution seront annoncés prochainement.

La tournée pourrait-elle éventuellement traverser la frontière pour s’arrêter à Montréal ou à tout le moins au Canada ? Nul ne sait.

Mais avec les passages réguliers de comédies musicales à succès telles que Mamma Mia!, The Phantom of the Opera, Rock of Ages , The Book of Mormon et autres dans la métropole, tous les espoirs sont permis.

Les hauts et les bas

S’articulant autour de 35 des plus grands succès de Cher (If I Could Turn Back Time, Half-Breed, I Got You Babe et autres Believe figurent tous au programme), la comédie musicale retrace le parcours de la diva, de son enfance à aujourd’hui, explorant autant les succès retentissants que les moments moins rutilants de sa vie professionnelle et personnelle tels que ses déboires amoureux ou encore ses troubles de dyslexie et dyscalculie.

Pour ce faire, trois chanteuses se partagent le rôle de Cher à différentes époques bien distinctes, nommément Micaela Diamond, Teal Wicks et Stephanie J. Block. Cette dernière a d’ailleurs remporté le prix de la meilleure actrice dans une comédie musicale lors de la plus récente remise des prix Tony.

Le designer Bob Mackie, fidèle complice de Cher depuis maintes années, a quant à lui été récompensé pour les costumes du spectacle lors de la même cérémonie.

Spectaculaire

Et sur scène, le résultat est absolument époustouflant. Le Journal a assisté à l’avant-dernière représentation du spectacle à New York, le week-end dernier, découvrant ainsi une production extrêmement spectaculaire.

Stephanie J. Block, bien connue des habitués de Broadway, est particulièrement impressionnante, créant une illusion pratiquement parfaite, au point où même les plus grands fans de Cher croiront à certains moments assister à une prestation de leur idole. Son interprétation de The Way of Love nous habite encore aujourd’hui, plusieurs jours après nous avoir renversés la première fois.

Bref, avec une toute nouvelle tournée, en plus de rumeurs d’une adaptation cinématographique, The Cher Show continuera sans aucun doute de faire voyager l’œuvre de la chanteuse de 73 ans.

Cher a donc réellement vu juste en chantant You Haven’t Seen the Last of Me. Car on n’a visiblement pas fini de voir – ou d’entendre – la chanteuse.

Et c’est tant mieux.