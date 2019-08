Trois femmes inspirantes: Ashley Callingbull, Karine Vanasse et Tessa Virtue

La marque mise sur des femmes qui inspirent pour en inspirer d’autres, et ainsi créer un mouvement de solidarité. À commencer par les ambassadrices de la nouvelle collection : la patineuse olympique Tessa Virtue, la comédienne Karine Vanasse et le mannequin et Miss Univers 2015 Ashley Callingbull. Trois jeunes femmes qui brillent chacune dans leur domaine et qui feront rayonner d’autres femmes à travers le pays.

Un retour dans les années 1970, inspiré par les femmes fortes de l’époque. On remarque les détails aux cols, les manches bouffantes et les bas de pantalons amples. Les coupes sont structurées et près du corps, ce qui donne du caractère au look. La collection contient plusieurs pièces clés de la garde-robe, dont le tailleur, la robe passe-partout et le manteau long. Les couleurs neutres, les beiges et les gris se mélangent aux couleurs chaudes, orangé, rouille et bourgogne. Les imprimés de carreaux, Prince de Galles, pied-de-poule ainsi que les imprimés floraux tapissent les matières riches et soyeuses.