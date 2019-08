Un homme accusé d'avoir fraudé Eugenie Bouchard pour 42 000 $ US

Un présumé fraudeur américain aurait vécu une vie de rêve pendant deux mois dans un hôtel de luxe de Miami Beach, sur le bras d'Eugenie Bouchard.

Selon la chaine WSVN 7 News, la police de Miami Beach a procédé à l'arrestation de Solomon Shlomo Azari, 24 ans, dimanche dernier au 1 Hotel South Beach. Eugenie Bouchard avait acquis en 2017 un penthouse évalué à 3,8 millions $ dans le complexe 1 Hotel & Homes South Beach.

Selon ce qu'a confié la police à WSVN, Azari aurait vécu une vie princière dans le complexe hôtelier pendant deux mois, mangeant au restaurant de l'hôtel et buvant au bar situé sur le toit de l'édifice, parvenant ainsi à dépenser pas moins de 42 000 $ US (environ 56 000 $ CAN).

L'homme ayant réussi à se faire passer pour William Bouchard, le frère d'Eugenie, toutes ces dépenses s'en allaient sur le compte domiciliaire de la joueuse de tennis montréalaise.

Azari fait notamment face à des accusations de complot pour fraude, de vol d'identité et de vol. Il a été libéré sous caution.