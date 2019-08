Un Montréalais porté disparu depuis lundi

MONTRÉAL | Un homme de 27 ans qui pourrait se trouver au centre-ville de Montréal manque à l'appel depuis lundi dernier.

Christian Mardari a été vu pour la dernière fois dans le quartier Notre-Dame-de-Grâce, en soirée, mais pourrait toujours se trouver sur l'île de Montréal, possiblement dans l'arrondissement de Ville-Marie, a expliqué la police.

Le disparu a la peau blanche, mesure 1,75 m (5' 8'') et pèse 72,5 kg (160 lb). Il a les yeux et les cheveux bruns. Au moment de sa disparition, il portait un chandail polo de marque Ralph Lauren de couleur bleu et blanc, un jeans bleu pâle de marque Polo et des souliers de sport gris.

Polyglotte, l'homme peut s'exprimer en français, en anglais, en espagnol, en russe et en roumain.

M. Mardari pourrait se déplacer à bord de sa voiture, une Toyota Corolla 2005 bleue immatriculée W43 RHR.

Quiconque l'aperçoit est invité à avertir la police en composant le 911 ou en appelant Info-Crime Montréal au 514 393-1133.