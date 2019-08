MARION, Réal



À Montréal, le 16 août 2019, à l'âge de 82 ans, est décédé Réal Marion, époux de feu Rita Duclos.Il laisse dans le deuil ses fils Jean (France Beauchemin), André (Julie Boisvert), ses petits-enfants Mireille, Marc-Antoine, Philippe, Hugo, Laurence et Sylvie Théroux, son amie Lise Fontaine, son frère René, ses soeurs Colette, Carmelle, Madeleine, ses beaux-frères, belles-soeurs, plusieurs neveux et nièces ainsi que de nombreux parents et amis.La famille recevra les condoléances le dimanche 25 août 2019 de 13h à 15h au Complexe funéraire Urgel Bourgie St-François D'Assise, 6700 Beaubien est, Montréal.Suivra une liturgie de la Parole à 15h en la chapelle du complexe.Vos marques de sympathie peuvent se traduire par un don à l'Institut de cardiologie de Montréal.