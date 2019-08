DIVRY, Antoine



C'est avec une grande tristesse que nous vous faisons part du décès de Monsieur Antoine Divry, décédé le 17 août 2019 à l'âge de 85 ans.Il travailla plus de 35 ans à l'hôtel Reine Elizabeth à Montréal et 10 ans à l'hôtel Intercontinental où il s'était fait de nombreux amis.Il laisse dans le deuil sa conjointe Marie-Noëlle, sa soeur Cécile, sa belle-soeur Maria (feu James Divry), ses neveux et nièces du Québec et de la France ainsi que de nombreux parents et amis.La famille recevra ses condoléances le dimanche 25 août de 14h à 17h et de 19h à 21h au complexe funéraire:Pour celles et ceux qui souhaitent rendre un dernier hommage à Monsieur Antoine Divry une période de condoléances aura lieu le lundi 26 Août de 10h à 11h à l'église St-Paul-De-La-Croix 10215 Avenue Georges Baril, Montréal, H2C 2M9.