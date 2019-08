AUGER, Wilfrid



À Ste-Thérèse, le mercredi 21 août, à l'âge de 89 ans, est décédé Wilfrid Auger, époux d'Aline Bélisle. Outre son épouse, il laisse dans le deuil son fils Jean-Luc, sa petite-fille Marjolayne, ses neveux et nièces, autres parents et amis.La famille recevra les condoléances au Complexe:le samedi 24 août dès 13h. Une cérémonie commémorative sera célébrée au salon même à 17h.Un don à la Fondation Drapeau et Deschambault serait apprécié.