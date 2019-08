CHANTELOIS, Madeleine

née Lauzon





À Lachine le 20 août 2019 est décédée Madeleine Lauzon Chantelois à l'âge de 91 ans et 7 mois. Elle était l'épouse de feu Roger Chantelois, fille de feu Jean-Baptiste Lauzon et de feu Léonie Charron. Elle était la cousine de Mme Aline Beaulne-Brunet, de Claude Charron, ancien ministre du gouvernement de M. René Lévesque du Québec, de Normand Larente, et de feu Maurice Lauzon. Elle laisse également dans le deuil son beau-frère Pierre Chantelois, plusieurs neveux et nièces de la famille Chantelois, ses amies des États-Unis, Mme Cécile Desforges-Pinder, Susan Pinder et Doris Steinhardt ainsi que ses ami(e)s les Bénévoles du Centre Hospitalier de Lachine et du Pavillon Camille-Lefebvre.Elle était membre des Auxiliaires-Bénévoles du Centre Hospitalier de Lachine pendant 44 ans dont 28 ans comme présidente. Elle fut décorée par M. le maire Claude Dauphin le 9 octobre 2015 pour son implication auprès des malades du Centre Hospitalier de Lachine et des résidents du Pavillon Camille Lefebvre.Elle sera exposée à la:2125 NOTRE-DAMELACHINEle vendredi 23 août de 14h à 17h et de 19h à 21h. Les funérailles auront lieu samedi le 24 août en l'église des Saints-Anges-Gardiens, 1400 Blvd. St -Joseph Lachine à 10 heures. La célébration sera présidée par le Père Louis Turcotte c.j.m., aumônier du Centre Hospitalier de Lachine et du Pavillon Camille-Lefebvre. Elle sera incinérée et l'urne sera déposée dans la niche avec son époux Roger au columbarium de la paroisse des Saints-Anges.Un MERCI spécial au Dre Laurie Musgrave, directrice des soins palliatifs de l'hôpital de Lachine et au Dre Geneviève Chaput et à Mme Faiza Anine, infirmière-pivot en oncologie à l'hôpital de Lachine. Un merci à ses amies Suzanne Baillargeon, Denise Bélanger et à Lyne Couillard pour leur aide et leur amitié sincère. Un MERCI aux préposées de l'unité de soins B2 du Belvédère pour leur gentillesse, aux médecins et au personnel des soins palliatifs du Centre Hospitalier de Lachine pour leur compassion et leur humanité dans les derniers moments de sa vie.En guise de sympathies, des dons à la fondation du Centre Hospitalier de Lachine seraient appréciés.Une prière de chacun de vous serait appréciée pour lui faciliter ce dernier voyage qu'elle a entrepris. Nous nous en remettons au Seigneur pour qu'Il lui assigne une place de choix dans son Paradis à celle dont le BÉNÉVOLAT, envers les malades et les plus démunis, était toute sa vie.