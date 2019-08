Celui qui a tiré sur son fils de 5 ans reste détenu

Un père montréalais ayant tiré sur son garçon de cinq ans et blessé son beau-père qui s’était interposé restera détenu à l’institut psychiatrique, car il est toujours dangereux, a tranché un tribunal administratif.

« Le ton monte, le beau-père s’immisce dans le conflit et somme l’accusé de cesser de crier », peut-on lire dans la décision.

Inquiète, son épouse a appelé le 911, mais avant l’arrivée des secours, l’accusé a eu le temps de prendre une arme de poing, la charger et tirer sur son fils de cinq ans. En s’interposant, le beau-père s’est aussi fait tirer dans le pied.

« Finalement, le beau-père frappe l’accusé au visage et lui enlève l’arme des mains », indique la décision.

Accusé entre autres de tentative de meurtre et de voies de fait graves, le père a été déclaré non criminellement responsable pour cause de troubles mentaux, en mars dernier, au palais de justice de Montréal.