Changer de spectre

Il faut souhaiter que la série Autiste, bientôt majeur, diffusée sur MOI ET CIE, y contribue. Parents d’un jeune autiste, Sophie Prégent et Charles Lafortune racontent avoir reçu des messages violents après une sortie publique sur la condition de ces personnes.

Or, les personnes autistes, elles ne vivent pas dans les égouts ou dans les bois. On les croise dans les rues, dans les commerces, chez nos voisins. Elles font partie de la société à part entière, peuvent toutes y contribuer de différentes manières et ne méritent pas que nous les laissions tomber à 21 ans, ce qui procure une angoisse permanente à leurs parents.

Certes, le gouvernement doit faire davantage, lui qui n’offre plus aucun service une fois que l’enfant devenu adulte quitte le système scolaire. Il faut repenser ça et, encore, on pourrait faire davantage dès la petite enfance, quand l’accès à une aide spécialisée peut faire une énorme différence dans leur développement. On est tous perdants si on ne favorise pas leur autonomie autant que possible.