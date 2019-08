Conseil d’une maman à une autre maman

Voici mes trucs personnels de mère de famille pour aider la « Mère à boutte » de ce matin. Certains enfants sont plus calmes et efficaces le matin qu’en fin de journée pour faire leurs devoirs et leurs leçons. On se couche donc plus tôt pour pouvoir se lever plus tôt le lendemain. On peut aussi demander aux enseignants de donner les devoirs et leçons le vendredi pour la semaine qui vient de se clore. Pour les enfants qui vont au service de garde après l’école, pourquoi ne pas les inscrire à l’aide aux devoirs si c’est possible ?