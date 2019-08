Coups de cœur de fin d’été

Durant tout l’été, ça grouillait dans le 514; il y a eu bons nombres d’activités à faire partout en ville, des festivals pour tous les goûts, des ouvertures de restaurants et de cafés, des escapades hors de la ville, du shopping aux marchés à ciel ouvert et des fêtes de quartier. Je vous propose donc trois autres sorties coups de cœur afin de souligner la fin de l’été à Montréal, tout en beauté!

MANGER : Simple, bon et abordable bistro au centre-ville

Photo courtoisie

Vous connaissez le Moxie’s Grill & Bar? C’est une chaîne de restaurant canadienne qui mérite qu’on y découvre sa bonne bouffe et son ambiance bistro. Même un palais fin comme le mien, sait apprécier les bonnes choses simples et bien exécutés. C’est pourquoi cet établissement, situé en plein cœur du centre-ville est devenu un véritable coup de cœur! C’est l’endroit idéal pour se réunir entre amis et collègues pour un 5 à 7 ou pour écouter un match de hockey! Parlons bouffe, Végétarien, carnivore, petits ou gros appétits, il y en a pour tous les goûts! Sur le menu, on retrouve des pizzas, des salades, des bols de pâtes, des poissons, mais leurs spécialités sont les viandes grillées, telles que le délicieux steak-frites, le costaud contre-filet ou le morceau de surlonge fondant. J’ai d’ailleurs adoré les côtes levées de dos rôties lentement. C’est tendre à souhait! Pour les amoureux des burgers, optez pour le plat du hamburger garni de cheddar de blanc vieilli, cheddar américain, relish rouge, mayonnaise aux graines de moutarde marinées, champignons sautés, bacon et sauce barbecue. Faites-y un tour, car les prix sont abordables et c’est délicieux! (1207 boulevard Robert-Bourassa, Montréal)

SORTIR : Le majestueux Dîner en blanc est de retour

Photo courtoisie

Pour une 11e édition, le chic et glamour Dîner en blanc est de retour ce soir, où des milliers de Montréalais se réuniront pour faire la fête dans un endroit tenu secret. Les invités participants à ce grand pique-nique festif devront tous se vêtir de blanc de la tête aux pieds et oser des looks complètement extravagants! De plus, pour ce grand dîner, les convives devront transporter leurs plats, la dentelle, une nappe, des chandelles et évidemment une table et des chaises blanches. Il est également possible de faire appel au service de Traiteur Brera et The Kitchen qui vous prépareront des menus de quatre ou cinq services aux inspirations italiennes, végétariennes et même avec options sans gluten. Soyez aussi prêts à danser à la belle étoile jusqu’à très tard! (Endroit tenu secret Montréal – pour vous inscrire, vous rendre au register.dinerenblanc.com/montreal/fr/register)

BOIRE : 5 à 7 dans le Vieux-Montréal

Photo courtoisie

Autre adresse coup de cœur : Le Modavie. Le restaurant du Vieux-Montréal est surtout reconnu pour ses assiettes de comfort food, mais pour ma part, le 5 à 7 est un secret bien gardé que je compte vous dévoiler. Du lundi au jeudi, profitez de la promotion de quelques bouteilles de vin à 20 dollars seulement ou d’un verre de vin de huit onces au prix d’un verre de cinq onces. En outre, le restaurant met à votre disposition le menu bar avec la carte « Créez votre plateau », composé de trois ou de six choix de charcuteries et de fromages, à 19 ou 35 dollars. Dans une ambiance de musique live de jazz, que peut-on demander de mieux qu’un bon vin et des produits du terroir? Miam! (1 rue Saint-Paul Ouest, Montréal)