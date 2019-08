Désengorger la ligne orange: la ligne d’autobus Express Papineau en service lundi

La ligne d’autobus Express Papineau, qui reliera Rosemont, La Petite-Patrie et le centre-ville, entrera en service lundi.

Cette ligne fait partie d’une panoplie de mesures surnommées «Mouvement orange» annoncées en mai par la Société de transport de Montréal (STM) pour alléger la ligne orange du métro, pleine à craquer à l’heure de pointe.

L’Express Papineau 445 débutera son service au coin Bellechasse et 20e Avenue, d'où elle rejoindra Beaubien puis Papineau jusqu’au boulevard René-Lévesque, qu’elle empruntera pour se diriger jusqu’au cœur du centre-ville. La STM espère à terme que 3000 personnes – l’équivalent de trois trains de métro – utiliseront cette ligne, qui sera en voie réservée sur Papineau. Ce service sera offert aux heures de pointe.

Cette ligne est inspirée de la 427 Express Saint-Joseph, créée en 2010 pour des raisons similaires – et qui comptera aussi davantage de départs dès lundi.

«De la même façon que la 427, qui s’en va directement à Berri-UQAM, a eu un impact sur la ligne orange, ce sera la même chose, croit la mairesse de Montréal, Valérie Plante. On encourage les gens à l’utiliser. Il y aura une période de transition. Les gens ont l’habitude de se rendre directement sur la ligne orange, mais on va "mousser" cette 445 et c’est sûr que ça va avoir un impact.»

Une campagne publicitaire est prévue pour augmenter la visibilité des nouvelles lignes, tout particulièrement autour des stations Beaubien et Rosemont.

Autres mesures

Le trajet de la ligne 435 Express du Parc/Côte-des-Neiges sera pour sa part scindé en deux, pour en faire deux lignes plus directes: la 480 Express du Parc à l’est de la montagne, et la 465 Express Côte-des-Neiges à l’ouest.

Les lignes locales 80 du Parc et 165 Côte-des-Neiges compteront aussi plus de départs.

Deux trains Azur seront par ailleurs ajoutés en heure de pointe sur la ligne orange.