BOURQUE, Anais née Lapierre



À Verdun, le 18 août 2019, à l'âge de 90 ans, est décédée Madame Anais Lapierre, épouse de feu Jean-Jacques Bourque et mère de feu Denis Bourque.Elle laisse dans le deuil ses enfants, Guy (Suzanne), Nicole (Claude) et André (Josée), ses petits-enfants Gabriel, Joanie, Mylène, Éric et Josianne, ses arrière-petits- enfants Eliott et Béatrice ainsi que plusieurs parents et amis.La famille recevra les condoléances le vendredi 23 août 2019 de 15 h à 17 h 30 au complexe:Une célébration aura lieu ce même jour à 17 h 30 dans le salon du complexe.La famille tient à remercier le personnel du Centre d'hébergement Manoir-de-Verdun pour leur soutien et les bons soins prodigués.Au lieu de fleurs, un don à la Fondation Champlain Manoir de Verdun serait apprécié en la mémoire d'Anais Lapierre.