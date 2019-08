Drake est poursuivi par un musicien pour plagiat

Drake fait lui aussi l’objet de poursuites pour plagiat. En effet, le dénommé Samuel Nicholas III, connu professionnellement sous le nom de Sam Skully, a déposé plainte contre la star et son collaborateur Big Freedia pour avoir samplé son titre de 2000 Roll Call sur In My Feelings.

Selon TMZ qui a obtenu une copie de la plainte, le musicien affirme avoir publié son titre sur CD à la Nouvelle Orléans en 2000, et qu’il ignorait que Drake l’avait utilisé avant d’entendre son hit au moment de sa sortie.

Sam Skully afirme qu’il n'a jamais été contacté par Drake ou Big Freedia pour obtenir sa permission de sampler Roll Call et qu’il n’a donc reçu aucune rémunération à ce titre.

En plus de ça, il accuse également Drake d’avoir utilisé son travail sur Nice For What. Sam Skully réclame donc à l’artiste des dommages, et poursuit également les labels Asylum Records, Cash Money Records et Republic Records. Pour l’heure, Drake n’a pas faire de commentaire sur ce sujet.