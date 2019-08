Échangeur Turcot: le compte à rebours est commencé

Après des mois de congestion et de détours, les travaux sur l'échangeur Turcot sont maintenant complétés à 79 %.

La ministre déléguée aux Transports, Chantal Rouleau, en a fait l'annonce, jeudi, lors d'une visite du chantier.

La ministre Rouleau a ajouté que 99% de l’ancienne structure a été détruite pour laisser place à la nouvelle.

PHOTO AGENCE QMI, MARIO BEAUREGARD

Autre annonce importante: dès lundi prochain, le 26 août, la nouvelle bretelle menant de l’autoroute 15 nord à l’A-20 ouest sera ouverte à la circulation. Cette dernière était fermée depuis 2017.

D’ici quelques semaines, ce sera au tour de la bretelle menant de l’A-20 est à l’A-15 nord d’être rouverte.

«Ça a été très difficile. Ça a été très difficile pour les automobilistes, les résidents, les voisins. Un énorme merci pour leur compréhension. On arrive à des résultats», confie la ministre ChantalRouleau.

PHOTO AGENCE QMI, MARIO BEAUREGARD

Les automobilistes ont été patients et verront enfin la lumière au bout du tunnel. Ce mégachantier d’un montant de 3,67 milliards doit être terminé dans un an et devrait respecter l’échéancier initial.

Ce projet d'envergure bénéficie même d'un enduit anti-graffitis sur chacun de ses murs. En effet, avec un simple jet d'eau, les inscriptions pourront être effacées.

Le ministère des Transports a aussi informé les usagers de la route que des fermetures importantes seront mises en place dans le secteur des échangeurs Turcot et Saint-Pierre durant la fin de semainedu 23 août afin de poursuivre la construction des nouvelles infrastructures.

- Avec les informations de Marie-Anne Lapierre

