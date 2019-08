Ne me félicitez pas, je n’ai aucun mérite. Le 11 août dernier, il y avait exactement six mois que je n’avais pas fumé une seule clope.

Je suis un peu gêné chaque fois qu’on me congratule, qu’on me louange. Comme si j’avais fait preuve d’une volonté extraordinaire et que j’avais dompté les pires démons.

Ce ne fut pas le cas même si j’étais un très gros fumeur.

Pourquoi fut-ce facile ? Parce que l’opération à l’abdomen que j’ai subie en février a mal tourné. Je devais être au CHUM pendant quatre ou cinq jours, mais comme l’épidurale a mal tourné et que mes intestins ont paralysé (je ne vous souhaite pas ça), j’ai dû rester hospitalisé pendant 10 jours. Donc, 10 jours avec des patches et dans l’impossibilité de fumer.

FAISABLE

Lorsque je suis sorti de l’hôpital, j’étais sevré. J’avais franchi sans trop le réaliser les pires épisodes de frustration, d’incapacité à résister. J’ai continué le traitement aux patches et j’ai ainsi mis fin à cette séquence d’environ 50 ans de fumée.

Je pourrais jouer la comédie du gars qui a franchi l’Everest, mais non. Ce ne fut pas difficile et je sais très bien aujourd’hui que, dans les cas extrêmes, je serais capable d’amener n’importe qui à cesser de fumer. Le secret ? Une sorte de coma artificiel d’une dizaine de jours, des patches et un désir réel d’arrêter, de quitter cette chienne de drogue, probablement la plus hypocrite de toutes.

DOUBIDOU

À ne pas essayer de ce temps-là... ouvrir un quotidien à Beauharnois.

« Nous autres, on est Pepe. Nous autres, on est Pepe, Pepe, Pepe... » (nouvelle toune de Céline)

Un commercial de Cialis, est-ce que c’est une bande-annonce ?

Le succès est une échelle sur laquelle on ne peut pas monter les mains dans le dos.

« Il y a trop de graffitis... » (un sans-dessin)

À DEMAIN

Ça pourrait être pire.