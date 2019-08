Huit célébrités qui ont connu la misère avant la gloire

Si elles rayonnent aujourd’hui sur les tapis rouges et sous les projecteurs, ces stars n’ont pas toujours eu la vie facile. En effet, que ce soit durant leur enfance ou plus tard, seuls ou avec leur famille, ils ont dû vivre une période d’itinérance.

Chris Pratt

Crédit Photo: Facebook - Chris Pratt

Avant d’être la vedette du film Jurassic World ou de la série télévisée Parks and Recreation, Chris Pratt vivait dans son campervan à Maui sur l’île d’Hawaï.

À 19 ans, il vit à un rythme précaire dans sa maison mobile, travaillant 15 à 20 heures par semaine pour payer l’essence, la nourriture et le matériel de pêche. La même année, l’actrice Rae Dawn Chong le rencontre dans le restaurant où il est serveur et lui propose un rôle pour son film Cursed Part III.

Dès lors, la vie du jeune Pratt a changé. Néanmoins, il garde de cet épisode un peu bohème un bon souvenir, déclarant à The Independent : «C’était une époque charmante».

James Cameron

AFP

Le créateur de The Terminator vivait dans sa voiture avant de vendre les droits du film à grand succès pour la somme dérisoire d’un dollar.

Derrière cette transaction pour le moins douteuse réside une histoire de persévérance. Le scénariste voulait absolument être le réalisateur qui porterait au grand écran l’histoire qu’il avait écrite.

Même s’ils aimaient le script, les producteurs refusaient de laisser un amateur dirigeait le plateau de tournage.

Jusqu’à ce que l’un d’entre eux, Gale Anne Hurd, accepte. Il a acheté le scénario au prix symbolique, a nommé Cameron réalisateur et a fait 77 millions de dollars en revenus dans le monde.

Jim Carrey

AFP

Le célèbre acteur aux rôles farfelus et aux expressions faciales uniques a eu une enfance teintée de difficultés. Alors que, petit, sa famille rencontrait des problèmes financiers, il a dû vivre dans un bus VW qui sillonnait le Canada.

La famille a fini par s’installer dans une tente sur la pelouse de la grande sœur de Jim. C’est dans ces moments rudes que Jim Carrey a forgé son fameux sens de l’humour.

Halle Berry

AFP

Halle Berry est reconnue pour les films à suspens dans lesquels elle a joué, tels que Kidnap ou The Call. Mais pour en arriver là, la jeune native de Cleveland a dû passer par quelques épreuves.

Quand, à l’âge de 21 ans, elle a déménagé à New York pour devenir actrice, sa mère a cessé de lui envoyer de l’argent et Halle s’est retrouvée sans le sou. Pendant cette période, elle a dû vivre dans un refuge.

Dans une entrevue avec le Reader’s Digest, elle déclarait que cette période l’avait renforcée: «Je suis devenue une personne qui saura toujours se débrouiller seule, à sa façon».

Dr Phil

AFP

Avant de devenir le conseiller vedette de la télé américaine, Phil McGraw, connu sous le pseudonyme Dr Phil, était sans domicile et vivait avec son père, à l’époque interne en psychologie, dans leur voiture à Kansas City.

Plus tard, le jeune Phil a suivi les pas de son père en faisant un baccalauréat, une maîtrise et un Ph. D. avant de le rejoindre au Texas.

Dans les années 1990, il est découvert par Oprah Winfrey qui l’invite à son émission où il devient un consultant régulier avant de lancer son propre programme télévisé.

Daniel Craig

AFP

James Bond n’a pas toujours été James Bond. Quand il était plus jeune et vivait une période plus mouvementée de sa vie, l’acteur aujourd’hui acclamé était serveur et il lui arrivait, d’après The Independent, de dormir sur un banc public dans un parc.

Ella Fitzgerald

< >/QMI Agency

Avant de devenir la reine du Jazz, Ella Fitzgerald était une adolescente sans abri qui avait fui son foyer familial.

En 1934, elle fait ses débuts au théâtre Apollo de Harlem. Sa voix l’a vite recouverte de gloire, et elle a fini par recevoir 13 Grammy Awards.

Steve Harvey

AFP

Avant d’être connu pour sa boulette durant le concours Miss Univers, l’animateur Steve Harvey a dû batailler. Dans les années 1980, commençant doucement sa carrière d’humoriste, il s’est retrouvé itinérant.

Pendant trois ans, il dormait dans sa Ford Tempo et se lavait dans des salles de bains d’hôtel, des stations d’essence ou des douches de piscines publiques.

Jusqu’au jour où il dégote une apparition dans l’émission Show Time at the Apollo qui l’a fait connaître.

Source: Business Insider