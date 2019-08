Si pour bien des amateurs de camping la période des vacances tire à sa fin, cela ne signifie pas pour autant que le monde du camping au Québec est lui aussi sur le point de mettre un terme à ses activités. Bien au contraire, nous entrons dans une période de la saison où camper peut devenir une aventure très intéressante.

Il est peut-être temps de penser à profiter d’un séjour en camping avec les enfants avant la rentrée scolaire. Il est certain que les grandes canicules sont derrière nous, toutefois, l’arrivée d’une température plus normale pour la saison fait en sorte que vous pouvez pratiquer des activités plus exigeantes physiquement, qui sont offertes par les terrains de camping du Québec. Pour les amateurs de sensations fortes et les campeurs qui veulent essayer quelque chose de différent, il y a les parcours d’hébertisme, d’hébertisme aérien et même la tyrolienne. Plusieurs campings offrent aussi le géocaching comme activité. Ce sont là des activités que l’on pratique plus souvent lorsque la température est un peu moins chaude.

Si toutefois vous vous retrouvez en camping au moment où des journées chaudes font leur apparition vous pouvez profiter des activités nautiques et des installations sans la foule des vacances de juillet. Piscine à vague, glissades d’eau, plage ou jeux d’eau, voilà autant d’activités qui plairont aux petits et aux grands. La chose la plus importante à faire toutefois est de bien vous informer auprès du camping de votre choix sur les heures d’ouverture des installations. Il se peut qu’en cette période de l’année les horaires soient modifiés.

Une des activités favorites pour les campeurs c’est de terminer la journée au coin du feu. Comme les journées raccourcissent, cela signifie que vous pourrez débuter plus tôt et passer plus de temps à discuter de tout et de rien.

SEPTEMBRE ARRIVE

L’arrivée du mois de septembre marque normalement le début des journées plus fraîches quoiqu’au cours des dernières années ce mois a été plutôt clément. C’est souvent l’occasion de passer plus de temps dehors, de combiner le camping et les activités en nature.

Vous pouvez par exemple en profiter pour faire une des randonnées pédestres pour tous les niveaux qui sont offertes par des terrains de camping. Dans certains cas, il y a des pistes de VTT ou des pistes cyclables qui sont directement sur le terrain de camping ou à proximité. Vous pouvez aussi en profiter pour vous initier à la pêche alors que certains campings disposent d’un cours d’eau sur place ou tout près.

Nous entrons aussi dans la basse saison. Plusieurs terrains de camping vont proposer des rabais intéressants pour les gens qui veulent séjourner chez eux. Vous pouvez trouver tous les détails entourant les rabais en vous rendant à l’adresse : www.campingquebec/fr/camper-au-quebec/promotions/. N’oubliez pas aussi de réserver pour la promotion des deux nuits à 50 $, qui revient annuellement à l’automne. Cette saison, la promotion couvrira la fin de semaine du 6 et 7 septembre. Il y a 326 campings qui participent à cette promotion.

Pour tous les renseignements dont vous pourriez avoir besoin, la meilleure chose à faire est sans aucun doute de consulter le site www.campingquebec.com. C’est une mine d’information unique, indispensable pour la pratique du camping au Québec.

QUELQUES STATISTIQUES

Histoire de vous donner une petite idée de ce qui vous attend sur de nombreux terrains de camping du Québec, voici quelques statistiques très intéressantes.

60 campings ont une piste cyclable directement sur leur terrain;

342 campings ont un sentier de randonnée pédestre directement sur leur terrain;

19 campings ont une piste de VTT directement sur le terrain;

47 campings ont des jeux d’eau sur place;

40 campings possèdent leur propre piste d’hébertisme;

7 campings ont de la Via Ferrata sur place;

15 campings ont une tyrolienne sur place;

13 campings ont du géocaching sur leur terrain.

Ce ne sont là que quelques exemples des possibilités qui vous attendent sur les campings du Québec. Avec les années, certains terrains sont devenus de véritables bases de plein air, offrant une foule d’activités aussi diversifiées les unes que les autres. Il faut dire aussi que les habitudes des campeurs québécois ont beaucoup changé, passant du simple fait de s’asseoir et regarder passer le temps, à une période de vacances avec des activités pour toute la famille. Les propriétaires de terrain l’ont compris et ils ont opéré les transformations nécessaires. Il ne vous reste qu’à les découvrir.

GO CAMPING

Un des outils efficaces pour découvrir tous les rabais disponibles dans les différents terrains de camping, c’est l’application Go Camping Québec. Elle est compatible avec les téléphones intelligents, les tablettes et les ordinateurs sur les plateformes Apple Store, Google Play. Elle permet d’obtenir de nombreux rabais dans plus de 200 terrains du Québec. Elle est offerte au coût de 10 $. Il vous suffit de réserver deux jours sur un camping pour récupérer votre investissement. L’application vous permet aussi d’avoir accès à des rabais de dernière minute comme une deuxième nuitée à 50 %, 20 % sur des emplacements 3 services ou un week-end à 25 % de rabais. Pour récupérer l’application : www.campingquebec.com, sous l’onglet promotion.