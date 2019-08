Le 21e Omnium Fondation Aide à la Jeunesse amasse 58 225$

Le 21e Omnium de la Fondation Aide à la Jeunesse a eu lieu au club de golf Le Versant à Terrebonne. L’omnium a réuni 160 golfeurs, ce qui a permis d’amasser la somme de 58 225 $. La Fondation Aide à la Jeunesse a pour mission de mettre de l’avant et de soutenir des actions positives pour améliorer la santé et le mieux-être des jeunes démunis, favorisant ainsi des conditions de vie plus propices à leur épanouissement personnel.

Photo Pascale Valée

La fondation aide à favoriser la qualité de vie des jeunes dans le besoin. Gérard Charlebois, président de la Fondation Aide à la Jeunesse, est entouré des membres de l’équipe de bénévoles.

Photo Pascale Valée Parmi les dirigeants d’entreprises, il y avait Daniel Lepage, Montre Raymond Weil, Jacques Bélec, v.-p. Montalvin, Steve DaSilva, Impact Distribution, et Patrick Mamelonet, Les importations Édika.