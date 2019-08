P.K. Subban de passage à Montréal

Il y a longtemps que le nouveau défenseur des Devils du New Jersey P.K. Subban ne s’est pas aussi bien senti.

L’athlète de 30 ans s’attend donc à connaître une très bonne saison et il est persuadé que son équipe surprendra bien des gens à travers la Ligue nationale de hockey.

«J’ai commencé mon entraînement plus tôt qu’à l’habitude cette année, a-t-il dit, jeudi, après avoir patiné avec des enfants à Montréal.

«Les dernières années ont été frustrantes en raison des blessures, mais je me sens bien maintenant, a-t-il indiqué. En fait, je me sens aussi bien qu’il y a quelques années. Je bouge bien sur la patinoire et je me sens léger.»

«Dans le hockey d’aujourd’hui, tu as besoin de jeunes avec de la vitesse et des habiletés, et cela, les Devils en ont beaucoup. Je crois que notre équipe sera en mesure d’en surprendre plusieurs. Ce sera difficile pour nos adversaires», a-t-il laissé entendre.

Le 22 juin dernier, Subban est passé des Predators de Nashville aux Devils en retour des jeunes défenseurs Jeremy Davies et Steven Santini, ainsi que des choix de deuxième tour en 2019 et 2020.

«J’ai toujours pensé que je paraissais bien en rouge, donc je suis heureux d’en avoir à nouveau sur mon uniforme», a-t-il lancé à la blague.

«Cela dit, ce n’était pas tant une surprise d’être échangé, a-t-il confié. Lorsque j’étais passé du Canadien de Montréal aux Predators, je savais que j’avais une fenêtre de deux ou trois ans avec les joueurs qu’ils avaient.

«Mais bon, ça fait partie de la business. Je suis tout de même satisfait de ce que j’ai pu accomplir là-bas malgré les blessures. C’est maintenant un nouveau départ pour moi au New Jersey.»

D’ailleurs, même si les Devils jouent très près de New York, il n’est pas question d’habiter dans la Grosse Pomme pour Subban.

«Notre équipe représente le New Jersey, et nous sommes fiers de cela, a-t-il expliqué. Je peux le sentir quand je suis là-bas. Notre plan est de pouvoir hisser une autre bannière [de la coupe Stanley] dans les hauteurs de l’amphithéâtre.»