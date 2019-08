Le pouvoir des lobbies idéologiques

Avec l’écriture inclusive, on hachure les mots, on les déforme. Chers amis devient « Chèr.e.s ami.e.s ». Les manifestants deviendront « les manifestant.es ». Et ainsi de suite. Il faut aussi bannir certains mots trop « genrés ».

Pourtant, de plus en plus d’institutions s’y convertissent, comme si elles s’en sentaient obligées.

Comment expliquer que cette lubie s’impose ainsi au commun des mortels et à l’immense majorité de la population, hommes et femmes confondus ?

Pensons simplement au remplacement, dans certains formulaires administratifs, de la notion de père et mère par parent 1 et parent 2. On avait compris qu’il s’agissait de s’ouvrir aux nouvelles situations familiales, ce que tout le monde peut comprendre. Mais pourquoi, encore une fois, au nom des marges, fallait-il abolir un vocabulaire ancré dans la mémoire longue de l’humanité pour plaire à quelques groupuscules voyant quelque chose de discriminatoire dans l’usage des notions père et mère ?